تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

السبت 21 مارس 2020

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري، اليوم السبت، لتخالف توقعات التجار بالصعود بسبب مناسبة عيد الأم التي عادة ما يرتفع فيها الطلب على الشراء.



وقال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر : "بلغ متوسط سعر الجرام عيار 24 نحو 770.30 جنيه مصري، حوالي 49.22 دولار".

أما سعر الذهب جرام عيار 22 فسجل 700.28 جنيه، ما يعادل 44.74 دولار، وبلغ سعر الذهب جرام عيار 21 نحو 674 جنيها ما يوازي 43.06 دولار.

Advertisements

وبلغ سعر الذهب جرام عيار 18 نحو 577.70 جنيه يساوي 36.91 دولار، فيما بلغ سعر الذهب جرام عيار 14 حوالي 445 جنيها ما يعادل 28.43 دولار.

كما حقق الجنيه الذهب مستوى 5492 جنيها، حوالي 350.92 دولار أمريكي.

وارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة؛ إذ فاق الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن إثر تدافع صوب السيولة في ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، لكن المعدن الأصفر يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش في أصول أخرى.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1499.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض 1% في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل انخفاض في الأسبوع. وصعد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.6% إلى 1487.90 دولار.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا: "إنه شراء للتحوط من المخاطر بالتأكيد.. ماذا بمقدورك أن تشتري لكي تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة وإما المعادن النفيسة، هذا كل ما في الأمر".