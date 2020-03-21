شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض .. إلزام محلات بيع الغاز بتنظيف العبوات والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت أمانة منطقة الرياض، محلات بيع الغاز بتنظيف العبوات، وشددت على الإغلاق الفوري للمخالفين ، وذلك في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

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