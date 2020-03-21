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فيديو.. ضبط شخصين تورطا في سرقة حقيبة من سيارة في نسيم الرياض

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2020-03-21

فيديو.. ضبط شخصين تورطا في سرقة حقيبة من سيارة في نسيم الرياض

كانت متوقفة أمام أحد المساجد

متابعات الخليج 365 - الرياض

علمت صحيفة “متابعات الخليج 365” من مصادرها عن ضبط الجهات الأمنية لشخصين تورطا في سرقة حقيبة من سيارة متوقفة أمام أحد المساجد في نسيم الرياض.

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وكان صاحب السيارة قد شكا من تعرضه لسرقة شنطة من داخل سيارته تحتوي على “جواز سفر ورخصة قيادة دولية وجوال ومبلغ مالي وبطاقات الصراف”.

وتابع صاحب السيارة أنه تمت السرقة أمام مسجد في النسيم بعد صلاة الفجر، مناشداً القبض على الجناة.

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