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أمين عسير يتفقد الأسواق المركزية ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
للوقاية من تفشي فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - ابها
تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي المراكز التموينية وأسواق النفع العام بمدينة أبها وذلك للتأكد من تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩.
وشدد خلال جولته على ضرورة الاهتمام بالمراكز التموينية وأسواق النفع العام ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة، فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية على عدد من الأسواق المركزية وأسواق النفع العام ومختبر الأمانة، مشيراً إلى أن هذه الجولة جاءت لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الوزارة وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
كما نوه الحميدي إلى أن الأمانة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم والتطهير المستمر وتوفر آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة علاوة على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها، مشيراً إلى أن هذه الجولة تأتي وفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل والتي تنص على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة؛ تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد ١٩.
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