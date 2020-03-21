بالفيديو.. “المواطن” ترصد وفرة المواد الغذائية بتهامة عسير

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2020-03-21 بالفيديو.. “متابعات الخليج 365” ترصد وفرة المواد الغذائية بتهامة عسير في جميع المحلات والمجمعات التجارية متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ محايل رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” اليوم توفر المواد الغذائية في جميع المتاجر ومحال التموينات والسوبر ماركات الموجودة في محافظات تهامة عسير محايل وبارق والمجاردة ورجال ألمع وبكميات كبير جداً. Advertisements وكان محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي قد تفقد عدداً من محال التموينات والمتاجر واطلع على الإجراءات المتخذة من قبلهم لحماية المواطنين والمقيمين عبر تطبيق الإجراءات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية، بما يحقق رفع الوعي تجاه طرق الوقاية من الفيروس ومكافحته. تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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