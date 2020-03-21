- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم باكستان تعلق جميع الرحلات الجوية بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
باكستان تعلق جميع الرحلات الجوية بسبب كورونا
لمدة أسبوعين للوقاية من انتشار الفيروس
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت السلطات في باكستان تعليق جميع الرحلات الجولة الدولية لأسبوعين بسبب فيروس كورونا.
هذا وسجلت باكستان، الأربعاء الماضي، أول حالتَي وفاة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.
ولفت وزير الصحة، ظفار ميرزا إلى إنّ الحالتين في إقليم خيبر باختونخوا، شمال غربي البلاد، موضحاً أن “إحدى الحالتين وقعت في عاصمة الإقليم بشاور، فيما وقعت الأخرى في مقاطعة ماردان”.
كما أشار إلى أنّ إحدى الحالتين لرجل (50 عاماً) عاد مؤخراً من العمرة، فيما كانت الوفاة الثانية لرجل (36 عاماً)، دون مزيد من التفاصيل.
وحتى الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 217 ألفاً في 172 بلداً وإقليماً، توفي أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تعلق جميع الرحلات الجوية بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.