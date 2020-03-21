باكستان تعلق جميع الرحلات الجوية بسبب كورونا

2020-03-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت السلطات في باكستان تعليق جميع الرحلات الجولة الدولية لأسبوعين بسبب فيروس ​كورونا.

هذا وسجلت باكستان، الأربعاء الماضي، أول حالتَي وفاة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

Advertisements

ولفت وزير الصحة، ظفار ميرزا إلى إنّ الحالتين في إقليم خيبر باختونخوا، شمال غربي البلاد، موضحاً أن “إحدى الحالتين وقعت في عاصمة الإقليم بشاور، فيما وقعت الأخرى في مقاطعة ماردان”.

كما أشار إلى أنّ إحدى الحالتين لرجل (50 عاماً) عاد مؤخراً من العمرة، فيما كانت الوفاة الثانية لرجل (36 عاماً)، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 217 ألفاً في 172 بلداً وإقليماً، توفي أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر