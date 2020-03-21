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نيوزويك الأمريكية: النبي محمد أول من أوصى بالحجر الصحي عند انتشار الأوبئة
النظافة الشخصية والحجر الصحي من أنجع الوسائل لمواجهة الفيروسات
متابعات الخليج 365 - متابعة
ذكر تقرير نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية، أن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، هو أول من اقترح “الحجر الصحي”، والنظافة الشخصية عند انتشار الأوبئة.
وحمل التقرير الذي كتبه طبيب يدعى “كريغ كونسيدين”؛ عنوان “هل يمكن لقوة الصلاة وحدها وقف الجائحة؟ حتى النبي محمد كان له رأي آخر”.
وقال الكاتب في التقرير إن الأطباء وخبراء المناعة يؤكدون أن النظافة الشخصية، والحجر الصحي يعدان أنجع الوسائل للقضاء على فيروس “كورونا” المستجد، مضيفاً وفقاً لموقع “سي ان ان بالعربي” أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنظافة الشخصية والحجر الصحي خلال انتشار الأوبئة قبل 1400 عام.
وأضاف أن النبي قال إنه إذا ما سمعتم بانتشار الطاعون بأرض ما لا تدخلوها، أما إذا انتشر الطاعون في مكان خلال تواجدك فيه فلا تغادر هذا المكان”.
وتابعت الصحيفة “أن المصابين بأمراض معدية يجب إبقاؤهم بعيداً عن الأصحاء، إضافة إلى العديد من الأحاديث التي تتحدث عن النظافة”.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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