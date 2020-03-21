محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع الضحايا خلال 24 ساعة من 1002 إلى 1326 حالة وفاة سجلت سلطات إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 300 حالة وفاة، ونحو خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، وفق "روسيا اليوم"؛ عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد خلال يوم من 1002 حتى 1326 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين من 19980 حتى 24926 شخصًا.فيروس كورونا الجديد 21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 02:54 PM Advertisements ارتفاع الضحايا خلال 24 ساعة من 1002 إلى 1326 حالة وفاة أرقام مرعبة بإسبانيا.. 300 وفاة و5 آلاف إصابة بـ"كورونا" خلال يوم أرقام مرعبة بإسبانيا.. 300 وفاة و5 آلاف إصابة بـ"كورونا" خلال يوم سجلت سلطات إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 300 حالة وفاة، ونحو خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، وفق "روسيا اليوم"؛ عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد خلال يوم من 1002 حتى 1326 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين من 19980 حتى 24926 شخصًا. الكلمات المفتاحية ، أرقام مرعبة بإسبانيا.. 300 وفاة و5 آلاف إصابة بـ"كورونا" خلال يوم ،

المصدر : الخليج 365

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