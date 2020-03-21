، لإبطاء انتشار الوباء.. "جوجل" تطلق موقعاً لـ"كورونا" في أمريكا ،

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أعلنت شركة جوجل التابعة لألفابت، اليوم السبت، أنها دشنت موقعاً إلكترونياً يركز على الولايات المتحدة، ويحتوي على معلومات بشأن الفحص والإرشادات المتعلقة بفيروس "كورونا" الجديد؛ في إطار سعي البلد لإبطاء انتشار الفيروس شديد العدوى.
وأوضحت الشركة أن موقع "جوجل دوت كوم/ كوفيد 19" يحتوي على موارد وروابط تركز على الفيروس المسبب للمرض التنفسي القاتل، وأنه سيكون متاحاً بلغات أخرى في مزيد من البلدان في غضون الأيام المقبلة، وفقاً لـ"رويترز".
وكان الرئيس التنفيذي لجوجل سندار بيتشاي قد ذكر في منشور على الإنترنت السبت الماضي أن الشركة المالكة لمحرك بحث عملاق تعاونت مع الحكومة الأمريكية لتدشين موقع إلكتروني بحلول 16 مارس (آذار) الجاري، لكن تدشين الموقع تأجل بعد تغير الإرشادات المحلية والوطنية بوضوح بين يومي الأحد والاثنين الماضيين.
فيروس كورونا الجديد
لإبطاء انتشار الوباء.. "جوجل" تطلق موقعاً لـ"كورونا" في أمريكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-21
أعلنت شركة جوجل التابعة لألفابت، اليوم السبت، أنها دشنت موقعاً إلكترونياً يركز على الولايات المتحدة، ويحتوي على معلومات بشأن الفحص والإرشادات المتعلقة بفيروس "كورونا" الجديد؛ في إطار سعي البلد لإبطاء انتشار الفيروس شديد العدوى.
وأوضحت الشركة أن موقع "جوجل دوت كوم/ كوفيد 19" يحتوي على موارد وروابط تركز على الفيروس المسبب للمرض التنفسي القاتل، وأنه سيكون متاحاً بلغات أخرى في مزيد من البلدان في غضون الأيام المقبلة، وفقاً لـ"رويترز".
وكان الرئيس التنفيذي لجوجل سندار بيتشاي قد ذكر في منشور على الإنترنت السبت الماضي أن الشركة المالكة لمحرك بحث عملاق تعاونت مع الحكومة الأمريكية لتدشين موقع إلكتروني بحلول 16 مارس (آذار) الجاري، لكن تدشين الموقع تأجل بعد تغير الإرشادات المحلية والوطنية بوضوح بين يومي الأحد والاثنين الماضيين.
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:40 PM
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:54 PM
يحتوي على موارد وروابط تركز على الفيروس
أعلنت شركة جوجل التابعة لألفابت، اليوم السبت، أنها دشنت موقعاً إلكترونياً يركز على الولايات المتحدة، ويحتوي على معلومات بشأن الفحص والإرشادات المتعلقة بفيروس "كورونا" الجديد؛ في إطار سعي البلد لإبطاء انتشار الفيروس شديد العدوى.
وأوضحت الشركة أن موقع "جوجل دوت كوم/ كوفيد 19" يحتوي على موارد وروابط تركز على الفيروس المسبب للمرض التنفسي القاتل، وأنه سيكون متاحاً بلغات أخرى في مزيد من البلدان في غضون الأيام المقبلة، وفقاً لـ"رويترز".
وكان الرئيس التنفيذي لجوجل سندار بيتشاي قد ذكر في منشور على الإنترنت السبت الماضي أن الشركة المالكة لمحرك بحث عملاق تعاونت مع الحكومة الأمريكية لتدشين موقع إلكتروني بحلول 16 مارس (آذار) الجاري، لكن تدشين الموقع تأجل بعد تغير الإرشادات المحلية والوطنية بوضوح بين يومي الأحد والاثنين الماضيين.
، لإبطاء انتشار الوباء.. "جوجل" تطلق موقعاً لـ"كورونا" في أمريكا ،
المصدر : الخليج 365
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