، زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليونان ،

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ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 5.6 درجات، شمال غرب اليونان في الساعات الأولى من صباح السبت، وأسفر عن أضرار في مبانٍ، بدون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال معهد أثينا للجيوديناميكية: إن الزلزال وقع في الساعة 2:49 صباحًا بالتوقيت المحلي (0049 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على بعد 11 كيلومترًا من بلدة بارغا الساحلية الغربية، و316 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من العاصمة أثينا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال دفع الناس للركض إلى الشارع، في حين أُفيد بأن العديد من المنازل القديمة وغير المأهولة قد انهارت في قرية كانالاكي المجاورة.
وتم الإبلاغ عن أضرار أقلّ حدّة في المنازل الجديدة، مع سقوط نوافذ وأجزاء من الجدران.
وتقع اليونان في منطقة شديدة النشاط الزلزالي وتعاني من مئات الزلازل كل عام، الغالبية العظمى تكون صغيرة ولا تسبب ضررًا أو إصابات.
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليونانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-21
ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 5.6 درجات، شمال غرب اليونان في الساعات الأولى من صباح السبت، وأسفر عن أضرار في مبانٍ، بدون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال معهد أثينا للجيوديناميكية: إن الزلزال وقع في الساعة 2:49 صباحًا بالتوقيت المحلي (0049 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على بعد 11 كيلومترًا من بلدة بارغا الساحلية الغربية، و316 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من العاصمة أثينا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال دفع الناس للركض إلى الشارع، في حين أُفيد بأن العديد من المنازل القديمة وغير المأهولة قد انهارت في قرية كانالاكي المجاورة.
وتم الإبلاغ عن أضرار أقلّ حدّة في المنازل الجديدة، مع سقوط نوافذ وأجزاء من الجدران.
وتقع اليونان في منطقة شديدة النشاط الزلزالي وتعاني من مئات الزلازل كل عام، الغالبية العظمى تكون صغيرة ولا تسبب ضررًا أو إصابات.
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:39 PM
ألحق أضرارًا بالمباني.. دون وقوع إصابات
ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 5.6 درجات، شمال غرب اليونان في الساعات الأولى من صباح السبت، وأسفر عن أضرار في مبانٍ، بدون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال معهد أثينا للجيوديناميكية: إن الزلزال وقع في الساعة 2:49 صباحًا بالتوقيت المحلي (0049 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على بعد 11 كيلومترًا من بلدة بارغا الساحلية الغربية، و316 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من العاصمة أثينا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال دفع الناس للركض إلى الشارع، في حين أُفيد بأن العديد من المنازل القديمة وغير المأهولة قد انهارت في قرية كانالاكي المجاورة.
وتم الإبلاغ عن أضرار أقلّ حدّة في المنازل الجديدة، مع سقوط نوافذ وأجزاء من الجدران.
وتقع اليونان في منطقة شديدة النشاط الزلزالي وتعاني من مئات الزلازل كل عام، الغالبية العظمى تكون صغيرة ولا تسبب ضررًا أو إصابات.
، زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليونان ،
المصدر : الخليج 365
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