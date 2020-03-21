، مصر.. إيقاف صلاة الجماعة والجمعة في الأزهر وإغلاق الكنائس ،

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أعلن الأزهر والكنيسة القبطية في مصر، السبت، مجموعة من التدابير الاحترازية من تفشي فيروس "كورونا" "كوفيد -19".
وقد أصدرت الكنيسة القبطية المصرية بياناً أعلنت فيه غلق جميع الكنائس على مستوى الجمهورية، ومنع زيارة الأديرة؛ تحسباً من تفشي فيروس "كورونا".
وقرر شيخ الجامع الأزهر الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتاً بالجامع الأزهر؛ حرصاً على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين، لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقاً من القاعدة الشرعية بأن "صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات".
من ناحية أخرى، أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى مصر ابتداءً من صباح الاثنين وحتى 31 مارس الحالي؛ وذلك للتعقيم والتطهير، وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووفقاً للمعايير العالمية.
ووفق ما أوردته "أخبار اليوم" أشار "وزيري"، في تصريح اليوم السبت، إلى أن ذلك يأتي استمراراً في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح أنه خلال هذه الفترة سيتم عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.
فيروس كورونا الجديد
مصر.. إيقاف صلاة الجماعة والجمعة في الأزهر وإغلاق الكنائسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-21
أعلن الأزهر والكنيسة القبطية في مصر، السبت، مجموعة من التدابير الاحترازية من تفشي فيروس "كورونا" "كوفيد -19".
وقد أصدرت الكنيسة القبطية المصرية بياناً أعلنت فيه غلق جميع الكنائس على مستوى الجمهورية، ومنع زيارة الأديرة؛ تحسباً من تفشي فيروس "كورونا".
وقرر شيخ الجامع الأزهر الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتاً بالجامع الأزهر؛ حرصاً على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين، لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقاً من القاعدة الشرعية بأن "صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات".
من ناحية أخرى، أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى مصر ابتداءً من صباح الاثنين وحتى 31 مارس الحالي؛ وذلك للتعقيم والتطهير، وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووفقاً للمعايير العالمية.
ووفق ما أوردته "أخبار اليوم" أشار "وزيري"، في تصريح اليوم السبت، إلى أن ذلك يأتي استمراراً في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح أنه خلال هذه الفترة سيتم عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:39 PM
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:54 PM
غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية لمواجهة انتشار "كورونا"
أعلن الأزهر والكنيسة القبطية في مصر، السبت، مجموعة من التدابير الاحترازية من تفشي فيروس "كورونا" "كوفيد -19".
وقد أصدرت الكنيسة القبطية المصرية بياناً أعلنت فيه غلق جميع الكنائس على مستوى الجمهورية، ومنع زيارة الأديرة؛ تحسباً من تفشي فيروس "كورونا".
وقرر شيخ الجامع الأزهر الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتاً بالجامع الأزهر؛ حرصاً على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين، لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقاً من القاعدة الشرعية بأن "صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات".
من ناحية أخرى، أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى مصر ابتداءً من صباح الاثنين وحتى 31 مارس الحالي؛ وذلك للتعقيم والتطهير، وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووفقاً للمعايير العالمية.
ووفق ما أوردته "أخبار اليوم" أشار "وزيري"، في تصريح اليوم السبت، إلى أن ذلك يأتي استمراراً في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح أنه خلال هذه الفترة سيتم عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.
، مصر.. إيقاف صلاة الجماعة والجمعة في الأزهر وإغلاق الكنائس ،
المصدر : الخليج 365
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