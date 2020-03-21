شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة ترابية تسود أجواء طريق «المدينة المنورة - حائل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): يشهد طريق المدينة المنورة - حائل، اليوم السبت، عاصفة ترابية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية على الطريق. يشهد طريق المدينة المنورة - حائل، اليوم السبت، عاصفة ترابية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية على الطريق. وأصدر فرع وزارة النقل في منطقة المدينة المنورة، تنبيهًا لمستخدمي طريق المدينة المنورة/ حائل بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية.

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