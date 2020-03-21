بالصور.. إلزام محلات بيع الغاز بتنظيف العبوات بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ألزمت أمانة منطقة الرياض، محلات بيع الغاز بتنظيف العبوات؛ متوعدة بأن الإغلاق الفوري ينتظر المخالفين. ألزمت أمانة منطقة الرياض، محلات بيع الغاز بتنظيف العبوات؛ متوعدة بأن الإغلاق الفوري ينتظر المخالفين. ونشرت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، صورًا من عملية المتابعة؛ حيث يأتي ذلك ضمن الجهود الوقائية والاحترازية. Advertisements

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