شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة ترابية تجتاح طريق «العلا - حائل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): يشهد طريق العلا / حائل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، عاصفة ترابية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية. يشهد طريق العلا / حائل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، عاصفة ترابية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية. وقال فرع الوزارة بالمدينة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " تنبيه لمستخدمي طريق العلا/ حائل بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية، لسلامتكم جرى التنويه ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة ترابية تجتاح طريق «العلا - حائل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.