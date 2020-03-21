شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جهود رجال الأمن في ضبط المطلوبين بعدة قضايا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن جهود رجال الأمن في ضبط المطلوبين أمنيًا في عدة قضايا أثيرت في الأيام الأخيرة.

وأظهر الفيديو، قيام رجال الأمن بضبط الذين قاموا بالتظاهر بشرب محلول لمادة عالية التركيز ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن القبض على مواطن اعتدى على مواطنة بأحد مطاعم جازان.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى القبض على عدة أشخاص قاموا برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر؛ مما أدى إلى تكسير زجاج بعض المركبات، فضلًا عن ضبط مقيم اعتدى على آخر بالعاصمة المقدسة، والإطاحة بمواطن يعاني من اعتلالات نفسية يسكب مادة سائلة على مقابض المركبات في جدة.