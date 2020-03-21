شكرا لمتابعة خبر عن «وزير الإسكان» : إيداع القرض السكني مبكرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث وزير الاسكان الدكتور ماجد الحقيل، رسالة نصية إلى هواتف المستفيدين، وحملت عبارات داعمة، ومطمئنه للمواطن؛ حيث كشف عن إيداع القرض السكني مبكرًا هذا الشهر.

وشملت رسالة الوزير : " السلام عليكم.. انسجامًا مع توجيهات القيادة حفظها الله بمراعاة مصالح المواطنين، سيتم إيداع دعم قرضك السكني لهذا الشهر في وقت مبكر ابتداء من تاريخ 22/3/2020.. أخوك ماجد الحقيل " .