شكرا لمتابعة خبر عن إلزام المخابز بإستخدام "لاقط" بدلا من التعبئة اليدوية بينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى): في قرار جديد للمحافظة على سلامة المستهلكين ، ألزمت بلدية محافظة ينبع المخابز بإستخدام لاقط عند التعامل مع المخبوزات منعاً لإنتشار العدوى بإستخدام اليد . في قرار جديد للمحافظة على سلامة المستهلكين ، ألزمت بلدية محافظة ينبع المخابز بإستخدام لاقط عند التعامل مع المخبوزات منعاً لإنتشار العدوى بإستخدام اليد . ويسري القرار على العاملين بالمخبز والمواطن ، فيما أكدت البلدية أن حملات الرقابة على الأسواق مستمرة وأن المخبز المخالف سيتعرض للعقوبات لمخالفته قرار نظامي في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلزام المخابز بإستخدام "لاقط" بدلا من التعبئة اليدوية بينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.