شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط عمالة وافدة في وكر لإنتاج المعقمات المغشوشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت فرق وزارة التجارة والاستثمار، بمساندة من الجهات الأمنية، اليوم السبت، من ضبط عمالة وافدة في وكر لإنتاج المعقمات اليدوية المغشوشة.

وأظهر مقطع فيديو، عملية ضبط الوكر المخالف ومحتوياته من معقمات مغشوشة قد تؤثر على صحة المستهلكين.