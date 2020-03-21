بالفيديو.. انخفاض الحركة المرورية على طرق الجوف

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): كشف مقطع فيديو، عن انخفاض الحركة المرورية على طرق منطقة الجوف؛ التزامًا بالتدابير الاحترازية والوقائية. كشف مقطع فيديو، عن انخفاض الحركة المرورية على طرق منطقة الجوف؛ التزامًا بالتدابير الاحترازية والوقائية. وأظهر الفيديو، الذي أعدته الإدارة العامة للمرور، طرق الجوف وهي تشهد انخفاضا بمستوى الحركة المرورية؛ مما يعكس الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

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