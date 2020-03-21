مشهد مؤثر.. إمام الحرم النبوي يجهش بالبكاء خلال صلاة الجمعة

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بكى إمام المسجد النبوي الشريف، الشيخ أحمد بن حميد متأثراً أثناء إمامته لصلاة الجمعة بعدد محدود من المصلين، تماشياً مع الإجراءات التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

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وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قررت أمس الخميس تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن هيئة كبار العلماء أجازت إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، مستثنيةً من ذلك الحرمين الشريفين.



