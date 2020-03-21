وزير المالية: مركزنا المالي قوي لكن سنقترض لتجنب السحب من الاحتياطي

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أكد وزير المالية محمد الجدعان أن لدى الحكومة قدرات مالية واسعة، وأن المملكة تمتلك احتياطيات واستثمارات كبيرة جدًا لكن لن يتم السحب منها بل ستتجه الدولة للاقتراض لتلبية الأعباء الإضافية التي ترتبت على إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وتابع وزير المالية السعودية مركزها المالي قوي لكن سنلجأ للاقتراض لتجنب تسييل الاستثمارات الحكومية أو السحب من الاحتياطيات .

وكانت المملكة أعلنت تخصيص ميزانية طوارئ تصل إلى 120 مليار ريال للتعامل مع الآثار السلبية وتداعيات إجراءات مكافحة فيروس كورونا على القطاعين الحكومي والخاص.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، إنه سوف تتم مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية السعودية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، كما تم تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي.

