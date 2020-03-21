الصخري: رياح نشطة مثيرة للأتربة على 7 مناطق.. السبت

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة الرياح على مناطق عدة بالمملكة اليوم السبت.

وقال الصخري -عبر تويتر- إنه متوقع رياح متوسطة إلى نشطة السرعة تثير الأتربة والغبار بشكل متوسط إلى كثيف، نهار ومساء اليوم السبت.

وأضاف أن الحالة الجوية السابقة تشمل: منطقة حائل خصوصًا جنوبها، ومنطقة المدينة المنورة، ومعظم أنحاء منطقة القصيم، وشرق منطقة مكة المكرمة، وكذلك غرب وشمال غرب منطقة الرياض، ومحافظتي رفحاء بالحدود الشمالية وحفر الباطن بالشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتدّ إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

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ويتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتدّ إلى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

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