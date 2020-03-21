الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة اليوم في 8 مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، لتعرُّض ثماني مناطق بالمملكة لنشاط في الرياح السطحية التي تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك في سلسلة تنبيهات للهيئة عبر «تويتر»، أكّدت فيه تعرض منطقة المدينة المنورة «بدر- ينبع» لرياح سطحية نشطة تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء.

ووفق «الأرصاد»، تشهد المنطقة الشرقية «الجبيل- الخفجي- الدمام- القطيف- بقيق- حفر الباطن»، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المؤدية لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية؛ وذلك بسبب الحالة الجوية التي بدأت الساعة الخامسة صباحًا وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح غد الأحد.

أما منطقة نجران «خباش- شرورة– نجران»، فتتعرض لرياح نشطة مثيرة للأتربة المؤدية لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.

وأضاف بيان «الأرصاد»، أنَّ منطقة عسير «بيشة- تثليث»، تشهد رياحًا نشطة تؤدي لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق المفتوحة و الطرق السريعة بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء.

أما منطقة مكة المكرمة «الليث- بحرة- جدة- خليص– رابغ- الأجزاء الساحلية» فتشهد رياحًا سطحية نشطة تؤدّي لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السابعة مساء.

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وبحسب «الأرصاد»، تتعرَّض منطقة الرياض «الدوادمي- الزلفي- الغاط- المجمعة- شقراء– عفيف»، إلى رياح سطحية نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساء.

وتتعرض منطقة الحدود الشمالية «العويقيلة– رفحاء»، إلى رياح مثيرة للأتربة المؤثرة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.

وتشهد منطقة تبوك «الوجه- أملج- تبوك- تيماء- حقل– ضباء– الأجزاء الساحلية»، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة المؤثرة على مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء.

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