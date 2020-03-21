بالفيديو.. الشيخ المطلق ينصح المستهترين بـ«كورونا» ويفند حججهم

وجَّه عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، رسالة إلى المستهترين ممن يستخفّون بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مفندًا استخدامهم للدين لتبرير تصرفاتهم.

وقال الشيخ المطلق في فيديو نشره عبر حسابه بتويتر: إنَّ هؤلاء المستهترين سيساعدون باستهتارهم على نشر الأمراض.

مضيفًا: «من أغرب ما نسمع أنهم يستدلون بنصوص شرعية؛ حيث يقولون: على الله توكلنا، لا يضرنا شيء إذا توكلنا».

وفنّد الشيخ المطلق حجج المستهترين، ساردًا أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «اعقلها وتوكل»، وقال: «لا يورد ممرض على مصح». وقال: «أطيعوا ذا أمركم».

وطالب الشيخ المطلق باستغلال فترة الحجر المؤقتة في المنازل، بما ينفع النقس والأهل، وكذلك الأخذ بالاحتياطات الواجبة.

وقال المطلق: إنَّ هناك رجلًا لا يحب البقاء في البيت، وهناك امرأة لا تريد البقاء في بيتها، هؤلاء سيكونون ممن ينقل الأمراض، لن يكونوا أبدًا يدًا مساعدة.

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يذكر أنَّ المملكة اتخذت إجراءات وقائية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها إيقاف الرحلات الجوية الدولية والداخلية، وتعليق الدراسة، وإيقاف وسائل النقل العام، ومنح إجازة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، ومنع التجمعات والفعاليات.



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