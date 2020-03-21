صحة جازان تنفي هروب مصاب بـ «كورونا» من أحد المستشفيات

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، اليوم السبت، ما تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

جاء ذلك في بيان لـ «صحة جازان»، عبر تويتر، أوضحت خلاله، أنَّه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات بمنطقة جازان بخلاف الحالتين المسجلتين في وقت سابق واللذين يخضعان حاليًا لإجراءات الحجر الصحي (بعد عودتهما من رحلة دولية قادمين من المغرب).

وأهابت المديرية العامة للشؤون الصحية بالجميع تجنّب نشر الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكان بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي زعموا هروب شخص مصاب بفيروس كورونا من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان بعد تشخيص حالته وهو ما نفته صحة جازان جملة وتفصيلًا.

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