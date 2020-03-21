كندية: على العالم التطلع إلى الملك سلمان وطريقة تعامل السعودية مع « كورونا»

لفتت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بشأن تداعيات فيروس كورونا، أنظار العالم إلى إجراءات المملكة الوقائية تجاه الوباء المتفشي، وحظيت -في الوقت ذاته- بإشادة كثير منهم.

وفى هذا الصدد، نشرت فتاة كندية تدعى «أوكسي»، وهي طالبة علوم -عرّفت نفسها بأن لديها شغفًا بالطب والسياسية، وأنها متعددة الثقافات- فيديو لكلمة الملك سلمان التي ألقاها أول أمس، وذلك عبر حسابها بتويتر.

وغردت «أوكسي» قائلة: كل الاحترام لخادم الحرمين الشريفين، يجب أن يتطلع العالم إلى الملك سلمان، والطريقة التي تتعامل بها السعودية مع هذه الأزمة الصحية العالمية.

ووجهت «أوكسي» كلامها لمتابعيها قائلة: قارنوا بين خطابه وبين كلمة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «إنه أمر لا يصدق».

وكان رئيس وزراء بريطانيا قد طلب من الشعب البريطاني -في كلمة له منذ عدة أيام- الاستعداد لفراق الأحباء. في إشارة منه إلى توقعاته بارتفاع عدد الموتى بسبب فيروس كورونا.

وتوالت ردود المعلقين على تغريدة «أوكسي»، حيث قال المواطن فايز العنزي: «الآن انت تعرفين عما كان يتحدث عنه الوزير عادل الجبير عندما سُئل عن حقوق الإنسان في السعودية، والصحة والتعليم وسلامة ومستوى الحياة للمواطنين، فإن ذلك كله من حقوق الإنسان.. هذه هي حقوق الإنسان لدينا في السعودية».

وتابع: «نحن نحترم رأيك ونقدر جهودك ولكننا كافيين، ولن نقارن أي شخص على وجه الأرض بالملك سلمان بن عبدالعزيز».

وكانت فتاة بريطانية تدعي "راشيل جونز"، قد عبرت عن إعجابها بالتعامل النموذجي لشعب المملكة مع أزمة فيروس كورونا الفتاك الذي انتشر في 176 بلدًا وإقليمًا حول العالم، ما جعل الناس تتكالب على شراء المواد الغذائية وغيرها بدافع الهلع والذعر .

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وعبر «تويتر» نشرت الفتاة «راشيل جونز» صورة لأحد الأسواق التجارية بالمملكة، وكتبت عليها: أريدك فقط أن تنظر إلى هذه الصورة.. لا أحد يقوم بالشراء بدافع الهلع، ليس هناك قتال، ولا نقص في الطعام.

وأضافت: «الجميع هنا (السعودية) يفكر بشكل استراتيجيّ، بالتأكيد أحب العيش في هذا المكان».

وحتى صباح السبت، سجلت بريطانيا 3,983 إصابة بفيروس كورونا، و177، تعافى منهم 65 حالة وفاة، بينما سجلت السعودية 344 حالة إصابة، تعافى منهم 8.

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