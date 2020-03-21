

كوالالمبور 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم عن حالة وفاة رابعة مرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).

وكانت الوزارة قد اكتشفت 153 حالة إصابة جديدة لترتفع حالات الإصابة إلى 1183 .

// انتهى //

13:48ت م

0054





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ماليزيا تعلن عن حالة وفاة رابعة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.