السعودية اليوم / أونروا تعلن توزيع مساعدات مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان



بيروت 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) أنها وزعت مبالغ مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.

ودعت ( أونروا ) في بيان لها اليوم ، النازحين الفلسطينيين في لبنان إلى سحب المبالغ المالية من المصارف اللبنانية ، وحذرت من التجمهر أمام آلات الصرافة تفاديًا لانتشار لفيروس "كورونا".

وأكدت أن المبلغ الشهري الذي تقدمه للعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا من أجل مساعدتهم على دفع إيجارات منزلهم وتأمين الطعام.

13:47ت م

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