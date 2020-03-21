السعودية اليوم / زلزال بقوة 6ر5 درجات يضرب شرق اليونان



أثينا 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجات على مقياس ريختر مناطق بشرق اليونان اليوم، مما أسفر عن إصابات خفيفة لحقت بشخصين فميا أصيب الكثيرون بالذعر.

ويقع مركز الزلزال بالقرب من ميناء ومدينة "إيجومنيتسا" على حدود اليونان مع ألبانيا، وعلى عمق حوالي عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب ما أعلنه معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية.

وذكرت تقارير إعلامية أن شخصين أصيبا جراء الزلزال، كما لحقت أضرار طفيفة بالعديد من المباني. وجرى إغلاق العديد من الطرق.

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13:37ت م

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