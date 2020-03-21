السعودية اليوم / اللجنة الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان تبحث تنسيق آليات العمل لمواجهة وباء كورونا



بيروت 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

عقدت اللجنة الصحية بمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا طارئًا في بيروت اليوم، بحضور ممثلين عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، والمؤسسات الطبية الفلسطينية.

وجرى خلال الاجتماع بحث تنسيق آليات العمل بين المؤسسات الطبية العاملة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

// انتهى //

13:31ت م

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