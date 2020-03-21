السعودية اليوم / مركز مكافحة الأمراض الليبي يؤكد خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد



طرابلس 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن نتائج التحاليل للحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، في مستشفى طرابلس المركزي ظهرت سلبية، وخالية من مرض كورونا المستجد.

وجدد مدير المركز الدكتور بدر الدين النجار تأكيده أن ليبيا خالية من فيروس كورونا المستجد حتى الآن، داعيًا المواطنيين الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية من أجل عدم تسلل الفيروس للبلاد في ظل قلة الإمكانات المخصصة للحجر الصحي.

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13:17ت م

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