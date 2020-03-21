السعودية اليوم / بنجلاديش تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا



دكا 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أعلن وزير الصحة ورعاية الأسرة البنجلاديشي زاهيد مالك اليوم وفاة ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لرجل يبلغ من العمر 73 عامًا، واكتشاف أربع إصابات جديدة مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 24 شخصًا.

وقال إن أكثر من 14 ألف شخص عادوا مؤخرًا من الخارج ، وتم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة أسبوعين للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

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13:15ت م

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