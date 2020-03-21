السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا إلى 16662 إصابة



برلين 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد الحالات المصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد ( كوفي - 19 ) في ألمانيا بمقدار 2705 حالة ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16662 حالة.

جاء ذلك وفق أحدث إحصائيات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات اليوم الذي أوضح أن حالات الوفيات بالمرض وصلت إلى 47 حالةً.

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13:10ت م

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