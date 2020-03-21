

الطائف 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

جند مستشفى العدواني العام بالطائف كامل طاقاته المادية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - بتوفير السبل كافة لسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وأوضح مدير المستشفى نايف العدواني أن الطاقم الطبي بالمستشفى يعمل على مدار الساعة لضمان سلامة الجميع، من خلال تفعيل التقنية للعمل عن بعد، سعيٍا لتحقيق الهدف الأسمى لحكومتنا اعزها الله المتمثل في تكاتف جهود مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث اتخذت مختلف القطاعات الصحية بالمملكة خطوات احترازية في التصدي لفيروس كورونا.

وأبان أن من يراجع المستشفى يمر بعدة مراحل ومنها فحص الحرارة، وعقبها يتم عملية الفرز وعند وجود اشتباه في المراجع يتم عملية العزل وإرسال الفحوصات الطبية إلى مختبر وزارة الصحة، وهو من يقرر سلامة المريض .

وعدّ الإجراءات الاحترازية في التصدي لانتشار الفيروس ومنع انتشاره أسهمت إلى حد كبير في الحفاظ على الجو الصحي، لافتا النظر إلى أن المستشفى حرص على التوعية المستمرة من خلال اتباع جميع الإرشادات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة وجميع الجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

12:59ت م

0042





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستشفى العدواني العام بالطائف يجند طاقاته لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.