السعودية اليوم / الفلبين تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مانيلا 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة المؤكدة في الفلبين إلى 307 حالات.

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12:54ت م

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