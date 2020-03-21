

الرياض 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أطلق المتحف الوطني بالرياض شعار #المتحف_من_المنزل، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد قرار تعليق زيارة المتحف الوطني حتى اشعار آخر، تزامناً مع الجهود المبذولة من كافة القطاعات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار من فيروس كورونا (COVID19).

ويقوم المتحف الوطني عبر حسابه بعرض القطع النادرة التي يصل تاريخ بعض منها للقرن الثاني الميلادي، فضلاَ عن التعرف أكثر على روائع القطع الأثرية التي يضمها المتحف، كما يقدم الحساب كامل المعلومات للمهتمين والجمهور، إضافة إلى التفاعل مع كامل الاستفسارات.

// انتهى //

12:54ت م

0039





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المتحف الوطني يطلق شعار "المتحف من المنزل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.