شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل رسوم الخدمات البلدية للمنشآت 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
ويمكن الآن للقطاع الخاص الاستفادة من إصدار أو تجديد التراخيص البلدية إلكترونياً من خلال بوابة بلدي، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة للرخص بعد 3 أشهر من تاريخ الأمر. ومن انعكاسات هذا الامر على القطاع الخاص تخفيف العبء عليها في مواجهة آثار وباء كورونا ودعم القطاع الخاص وتمكينه من رفع مساهمته في تحفيز التنمية الاقتصادية.
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