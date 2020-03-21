شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليار ريال دعما للمواطنين والقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أعلن صندوق التنمية الوطني عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعما للمواطنين والقطاع الخاص، للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد «COVID-19». وتتضمن البرامج: تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة، قروضا للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، تمويل رأس المال العامل، ودعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص. وسيقدم هذا الدعم من خلال صناديق وبنوك تنموية تابعة لصندوق التنمية الوطني، وهي: بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية الزراعية. وسيواصل صندوق التنمية الوطني العمل مع الجهات الحكومية والصناديق التابعة له لرصد ومتابعة الأوضاع الراهنة ليواصل دوره في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الوباء.

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