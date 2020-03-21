سعر الدولار في مصر اليوم السبت 21 مارس 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، في فروع البنوك بالفنادق والمطارات وماكينات الصراف الآلي، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا عند 15.69 للشراء و15.79 للبيع لدى البنك المركزي المصري.



وهيمن سعر 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع على الدولار في معظم البنوك المصرية.

وسجل الدولار 4 مستويات مختلفة من الأسعار بفارق 4 قروش بين أقل وأعلى سعر، وتراوح سعر الشراء بين 15.68 جنيه و15.72 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 15.78 جنيه و15.82 جنيه.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، خلال الفترة الماضية، عدة إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، من بينها خفض قياسي للفائدة بمعدل 3%.

وقوبل قرار المركزي بارتياح بين أوساط المستثمرين.

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أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء مقابل 15.82 جنيه للبيع.

وسجل الدولار سعرا أقل قرشا واحدا لدى بنك مصر إيران للتنمية "ميد بنك" عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

وعرض البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) أقل سعر للدولار في مصر عند 15.68 جنيه للشراء مقابل 15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنك مصر.

السعر المهيمن في 14 بنكا

وسجل سعر صرف الدولار 15.70 جنيه للشراء مقابل 15.80 جنيه للبيع في 14 بنكا؛ هي التجاري الدولي وعودة والتعمير والإسكان والمصرف المتحد وساييب والأهلي الكويتي والمصري الخليجي والعربي الأفريقي والأهلي اليوناني وكريدي أجريكول وبلوم والبركة وقناة السويس والمشرق.

أسعار اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 16.78 جنيه للشراء و17.32 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 17.99 جنيه للشراء و18.60 للبيع، بحسب شاشات البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الكويتي 50.17 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.