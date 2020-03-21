حاكم المطيري.. "خادم بن التُرك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يظن أنه الحاكم بأمره في بلاد المسلمين وحده من يملك صكوك الغفران لا صوت يعلو فوق صوته، تارة يهاجم دول الخليج على إغلاقها دور العبادة لدواعٍ احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتارة أخرى بدعمه اللامحدود لنظام أردوغان.. إنه حاكم المطيري أو "خادم بن التُرك".

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المطيري معروف بدعمه الكبير للمتطرفين والجماعات المسلحة، فضلاً عن مواقفه المتناقضة الداعمة لأنقرة في كل وقت وحين، حيث لا يتوقف عن الدفاع عن أردوغان وشن الهجوم ضد دول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والكويت، بالإضافة إلى النظامين المصري والسوري.. كل ذلك بأمر مباشر من العثمانيين الجدد.

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لم تغرب شمس أنقرة على تغريدة المطيري التي يُشيد فيها بحكومة أردوغان كعادة أفراد تنظيم الإخوان الإرهابي حتى أعلن الأتراك أنفسهم تعليق الصلوات داخل المساجد، ليضع نفسه في حرج شديد.

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لا عجب.. فالمطيري هو مؤسس كتائب الرايات السود بالشمال السوري ومنظر أعضاء تنظيم القاعدة الذي أدخل بعقول التكفيريين أن الخلافة الإسلامية هي مشروع قطر وأردوغان.

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المطيري رئيس حزب الأمة الكويتي، أحد الدعاة المتطرفين الذين تتوافق آراؤهم مع أفكار تنظيم القاعدة وما يعرف بتنظيم داعش في سوريا والعراق، اتُهِم بتوجيه الدعم المالي إلى الجماعات المسلحة في سوريا بدءاً بما يعرف بأحرار الشام ثم إلى جبهة النصرة لإحياء مشروع الخلافة العثمانية المزعومة.

الإخوانية العثمانية

لا فرق إذن بين تنظيم الإخوان الإرهابي وحاكم المطيري.. الاثنان وجهان لعملة واحدة، الكذب.