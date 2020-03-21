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فيديو.. “صلوا في بيوتكم” كلمة تأثرت بها القلوب المتعلقة بالمساجد
التزم بها المجتمع طاعة لولي الأمر وحفظاً للنفس
متابعات الخليج 365 - الرياض
صلوا في بيوتكم كلمة تأثرت بها القلوب المتعلقة بالمساجد، والتزم بها المجتمع طاعة لولي الأمر وحفظاً للنفس من الضرر وتحقيقاً للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ووثقت قناة الإخبارية في مقطع فيديو تأثر أحد الأئمة أثناء ترديد كلمة “صلوا في بيوتكم” .
وقال أحد الأئمة إن هذه الكلمة لها تأثير على قلوب أولئك الذين تعلقت وتغلغلت في شغاف قلوب المؤمنين، والقلوب المتعلقة بالمساجد وهم يعلمون أن هذا من المقاصد العامة ومن المصالح المهمة.
وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.
كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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