شكرا لقرائتكم الكويت تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-21 الكويت تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية متابعات الخليج 365 - متابعة سجلت وزارة الصحة الكويتية 17 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند إلى أنه بهذه الحالات الجديدة يرتفع عدد المصابين بالفيروس المستجد في الكويت إلى 176 حالةً. Advertisements يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية. وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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