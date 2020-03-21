2020-03-21

92 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

متابعات الخليج 365 - متابعة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، تسجيل 92 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول دول العالم.

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وعلى جانب آخر أعلنت قوات الجيش الفرنسي، اليوم السبت عن البدء في تجهيز مستشفيات ميدانية للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وفي ظل تطبيق حظر التجوال داخل العاصمة الفرنسية باريس، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ظهرت شوارع العاصمة الفرنسية خالية من السكان والسائحين في ظل الالتزام بهذا القرار.

وفيما سجلت السلطات الصحية في فرنسا 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 450 بزيادة 21% وهى زيادة أقل حدة منها في اليومين الماضيين بعد الإعلان عن إجراءات إضافية لفرض الإغلاق العام.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

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