شكرا لقرائتكم الأردن تبدأ فرض حظر التجوال بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-21 الأردن تبدأ فرض حظر التجوال بسبب فيروس كورونا إغلاق جميع المحلات بكافة المناطق متابعات الخليج 365 - متابعة دخل حظر التجوال حيز التنفيذ في جميع مناطق الأردن صباح اليوم بسبب فيروس كورونا. Advertisements وعلى إثر ذلك أطلقت صافرات الإنذار للتنبيه والتحذير بخصوص بدء العمل بفرض حظر التجوال وإغلاق جميع المحلات في جميع مناطق الأردن. وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني عمر الرزاز قد أصدر أمس أمر الدفاع بفرض حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم بجميع مناطق الأردن ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وكذلك الأمر بإغلاق جميع المحلات والإعلان صباح يوم الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستُعلن في حينه.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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