الإمارات تعلق دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي

2020-03-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، قراراً بتعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ القرار لحين اعتماد آلية للفحص المسبق لـفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وفق ما ذكرت وكالة وام.

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وكانت دولة الإمارات قد قررت في وقت سابق، تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” حينها أن الإجراءات ستكون سارية المفعول اعتباراً من اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الإمارات بعد بدء سريان القرار، القيام بالفحص عند الوصول بالإضافة إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً لمن لديه منزل في الدولة.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

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