، العالم يقاوم وعدد المتعافين يصل لـ92 ألفًا.. آخر أخبار "الجائحة" في 10 دول ،

محمد بن مسعود - الدمام - إصابات تتزايد بالتزامن مع سعْي لوقف تفشّي المرض عبر تبنّي إجراءات احترازية

تواصل حصيلة ضحايا "جائحة" فيروس كورونا المستجدّ، الارتفاع بالتزامن مع سعْي دول العالم لوقف تفشّي المرض عبر تبنّي إجراءات احترازية مشدّدة، وبين الآمال التي تبعثها أنباء التعافي من المرض ومآسي سقوط ضحايا جدد ما زال العالم يقاوم؛ حيث وصل عدد المتعافين اليوم إلى 92 ألفًا، فيما تجاوز عدد المصابين الـ277 ألفًا وأكثر من 11 ألفًا و400 متوفى.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية مستجدات وتطورات الفيروس في 10 دول:

سلطنة عمان

ففي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد 19/ لمواطنين؛ حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات سابقة، وحالتان مرتبطتان بالسفر لكلٍّ من بريطانيا وإسبانيا.



وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان بلغ (52) حالة، مبينة أن 13 حالة قد تماثلت للشفاء.

الإمارات

نفذت بلدية دبي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

وبحسب صحيفة "البيان"، انطلقت حملة التعقيم من شارع الرقة وتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وكإجراء احترازي في مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أن أحد المتوفين شخص يحمل جنسية عربية، وقدم إلى البلاد من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عامًا، والآخر من جنسية آسيوية، وهو مقيم ويبلغ من العمر 58 عامًا.

ماليزيا

سجلت ماليزيا 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1183 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن أكثر من 700 حالة ارتبطت بتجمع ديني حاشد أُقيم في أحد المساجد أواخر الشهر الماضي.

إندونيسيا

وفي إندونيسيا أعلنت وزارة الصحة السبت تسجيل 6 وفيات و81 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الإصابات إلى 450 والوفيات إلى 38.



وسجلت تيمور الشرقية أول حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم، لشخص كان قد وصل من الخارج.

وذكرت وزارة الصحة أن المريض لم يمثّل خطرًا على المواطنين؛ حيث تم عزله فورًا بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بالمرض.

العراق

أعلن المكتب الإعلامي في دائرة صحة محافظة النجف العراقية، اليوم السبت، تماثل اثنين من المصابين بفيروس كورونا للشفاء.

وجاء في بيان صحة محافظة النجف عبر حسابها في "فيسبوك": سيتم إخراج عدد 2 من مرضى الكورونا الراقدين في مستشفى الحكيم، بعد اكتسابهم الشفاء التام، بحضور محافظ النجف الأشرف، وذلك في الساعة الواحدة ظهر اليوم".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، و3 وفيات ليصبح إجمالي عدد الإصابات 208 والوفيات 17.

فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52، تعافى منهم 17 حالة.



وقالت مي كيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، في تصريحات اليوم: إن المصابين الأربعة الجدد 3 منهم من رام الله، وواحد من الخليل.. مبينة أن هناك 37 عينة تحت الفحص ستظهر نتائجها قريبًا.

روسيا

وقالت وكالة "سبوتنيك": إن مصادر مطّلعة أبلغتها اليوم السبت، عن تعافي 8 مواطنين روس من فيروس كورونا المستجدّ في العاصمة الروسية موسكو.

وأشارت مديرة التنمية الاجتماعية في العاصمة الروسية موسكو، أناستاسيا راكوفا، لوكالة "سبوتنيك"؛ إلى إن ثمانية أشخاص تعافوا من فيروس كورونا المستجد في موسكو وتم إخراجهم من المشفى المعدّ كحجر الصحي.

وأضافت راكوفا قائلة: "لقد تمت معالجتهم بالكامل وهم بصحة جيدة بعد إصابتهم بالفيروس من جهات مجهولة".

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، الجمعة؛ بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

تايوان

وسجلت تايوان 18 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم السبت، كلها‭‭ ‬‬لأشخاص وصلوا من الخارج، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 153.

ونالت تايوان إشادة من خبراء الصحة لجهودها في السيطرة بشكل فعال على انتشار الفيروس، لكنها الآن تبلغ عن زيادات يومية في حالات الإصابة من العائدين إلى الجزيرة من دول أخرى، خاصة أوروبا.

موريشيوس

أعلنت سلطات موريشيوس تسجيل أول حالة وفاة متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في موريشيوس ارتفع إلى 14 حالةً.

تايلاند

سجلت تايلاند 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ثالث أعلى نسبة إصابة قياسية تسجلها خلال أسبوع، ليصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 411 حالةً.

وبحسب أحدث البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة التايلاندية اليوم؛ توفي شخص مصاب بالفيروس، في حين يتلقّى 366 آخرون العلاج بالمستشفيات، وتعافى 44 حالة.فيروس كورونا الجديد