محمد بن مسعود - الدمام - ضمن التدابير الاحترازية ودعت جميع المستهلكين إلى التقيُّد بالإرشادات والتعليمات ألزمت بلدية محافظة ينبع محال المخابز بوضع لاقط لاستخدامه، وعدم ملامسة المخبوزات باليد؛ لسلامة المواطنين والمقيمين، ضمن التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ داعية جميع المستهلكين إلى التقيُّد بالإرشادات والتعليمات. يُذكر أن بلدية ينبع تعمل بجهود متواصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.فيروس كورونا الجديد بلدية ينبع 21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 12:22 PM ضمن التدابير الاحترازية ودعت جميع المستهلكين إلى التقيُّد بالإرشادات والتعليمات Advertisements "بلدية ينبع" تُلزم المخابز بوضع لاقط لاستخدامه وعدم ملامسة المخبوزات باليد "بلدية ينبع" تُلزم المخابز بوضع لاقط لاستخدامه وعدم ملامسة المخبوزات باليد ألزمت بلدية محافظة ينبع محال المخابز بوضع لاقط لاستخدامه، وعدم ملامسة المخبوزات باليد؛ لسلامة المواطنين والمقيمين، ضمن التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ داعية جميع المستهلكين إلى التقيُّد بالإرشادات والتعليمات. يُذكر أن بلدية ينبع تعمل بجهود متواصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس. الكلمات المفتاحية ، "بلدية ينبع" تُلزم المخابز بوضع لاقط لاستخدامه وعدم ملامسة المخبوزات باليد ،

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