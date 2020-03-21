، شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - جولة لـ "الخليج 365" وثّقت قلة حركة السير والتزام أفراد المنطقة وما جاورها

وثَّقت جولة لـ"الخليج 365"، صباح اليوم السبت، قلة في حركة السير في عدد من شوارع مدينة سبت العلايا.

يأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع في سبت العلايا وما جاورها، تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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