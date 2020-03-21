اخبار السعوديه

شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات "كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - جولة لـ "الخليج 365" وثّقت قلة حركة السير والتزام أفراد المنطقة وما جاورها

وثَّقت جولة لـ"الخليج 365"، صباح اليوم السبت، قلة في حركة السير في عدد من شوارع مدينة سبت العلايا.

يأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع في سبت العلايا وما جاورها، تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات

شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات

شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات

شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات

شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات

شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات

فيروس كورونا الجديد

شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات "كورونا"

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سويد الحارثي الخليج 365 2020-03-21

وثَّقت جولة لـ"الخليج 365"، صباح اليوم السبت، قلة في حركة السير في عدد من شوارع مدينة سبت العلايا.

يأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع في سبت العلايا وما جاورها، تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441

10:51 AM

اخر تعديل

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441

11:41 AM

جولة لـ "الخليج 365" وثّقت قلة حركة السير والتزام أفراد المنطقة وما جاورها

وثَّقت جولة لـ"الخليج 365"، صباح اليوم السبت، قلة في حركة السير في عدد من شوارع مدينة سبت العلايا.

يأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع في سبت العلايا وما جاورها، تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

، شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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