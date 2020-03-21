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وثَّقت جولة لـ"الخليج 365"، صباح اليوم السبت، قلة في حركة السير في عدد من شوارع مدينة سبت العلايا.
يأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع في سبت العلايا وما جاورها، تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
فيروس كورونا الجديد
شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات "كورونا"
وثَّقت جولة لـ"الخليج 365"، صباح اليوم السبت، قلة في حركة السير في عدد من شوارع مدينة سبت العلايا.
يأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع في سبت العلايا وما جاورها، تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:51 AM
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
11:41 AM
جولة لـ "الخليج 365" وثّقت قلة حركة السير والتزام أفراد المنطقة وما جاورها
وثَّقت جولة لـ"الخليج 365"، صباح اليوم السبت، قلة في حركة السير في عدد من شوارع مدينة سبت العلايا.
يأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع في سبت العلايا وما جاورها، تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
، شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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