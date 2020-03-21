، "الصحة اليمنية" تجدّد التأكيد على خلوّ البلاد من أي حالة اشتباه بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - باعوم دعا إلى أخذ الحيطة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الطبية والوقائية

أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني ناصر باعوم، خلو بلاده من أي حالة اشتباه بفيروس كورونا، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والإرشادات الطبية والوقائية تجنّبًا لأي طارئ.

وقال باعوم في تصريح بثه موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن الوزارة أحصت دخول نحو 50.342 مواطناً تم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال الفترة من 18 يناير حتى 15 مارس الجاري، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية معهم، في 11 منفذاً؛ منها 4 منافذ جوية، و4 منافذ بحرية، و3 منافذ برية.

وأضاف أن وزارة الصحة قامت بكافة التجهيزات والمستلزمات الوقائية التي تمكّن المحاجر في المنافذ من أداء دورها على أكمل وجه؛ من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الوقائية ومحاليل الفحوصات في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات تعز والمكلا.

وأشار باعوم إلى أن العمل لا يزال جاريًا لتدريب بقية الكوادر الطبية اللازمة؛ حتى تتمكن الفرق الصحية والمحاجر من القيام بمهامها في التصدي للوباء قبل وصوله، والقيام بالإجراءات المتبعة، من خلال قياس درجة الحرارة وتعبئة البيانات الصحية للواصلين، والمعممة من قبل المنظمة وفحص حالات الاشتباه فقط.

ولفت إلى أن وزارة الصحة قامت بتفعيل فرق الاستجابة السريعة بجميع المحافظات والمديريات، ورفع جاهزية غرف عمليات الطوارئ بمكاتب الصحة بالمحافظات، وغرفة عمليات الطوارئ المركزية بوزارة الصحة بالعاصمة المؤقتة عدن؛ حرصًا منها على تفعيل كافة قطاعات وفروع الوزارة في هذه الظروف.فيروس كورونا الجديد