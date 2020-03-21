شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية على القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اليوم السبت، قرارًا بتأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية على القطاع الخاص لمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي.

ويستطيع القطاع الخاص الاستفادة من إصدار أو تجديد التراخيص البلدية إلكترونياً من خلال بوابة بلدي: https://balady.gov.sa ، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة للرخص بعد 3 أشهر من تاريخ الأمر.